У нас будет пять-шесть месяцев: эксперт назвал идеальное время для контрнаступления ВСУ

По мнению эксперта, лучше всего контрнаступление начинать летом

Масштабное контрнаступление ВСУ лучше всего начинать летом, так как в это время года будут наиболее подходящие погодные условия для штурма позиций оккупантов.

Такую точку зрения в эфире УНИАН выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, для контрнаступления возможна лишь одна кампания — летняя, так как тогда тяжелой технике будет проще двигаться на фронте.

Свитан отметил, что начинать контрнаступление можно вместе с "зеленью и солнцем", когда почва уже будет достаточно сухой.

"Чем раньше начать эту компанию, тем лучше. Потому что есть всего лишь пять-шесть месяцев для того, чтобы ее провести… Мы будем наступать сразу, как только сможем двигаться либо по сухой поверхности, либо будет поставлена задача двигаться по дорогам с твердым покрытием", – выразил он свою точку зрения.

Еще одним важным условием для начала наступления ВСУ эксперт назвал поставки вооружения от запада. В частности, он выделил важность укрепления украинской авиации.

Напомним, что ранее Свитан назвал два участка фронта, пробив которые ВСУ полностью разрушат оборону врага.