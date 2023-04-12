У россиян есть два участка фронта, которые обречены на провал: эксперт назвал их

Если ВСУ прорвут фронт в одном участке, в остальных местах он посыпится как домино

У россии не получится удержать узкие полоски захваченных территорий вдоль моря. Это касается Херсонской и Запорожской областей. Оккупанты уже готовят план побега из этих регионов.

Об этом в интервью передаче "В гостях у Гордона" рассказал ведущий украинский эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, территория, которую россии будет трудно удержать, занимает около 500 км по ширине и 100 км вглубь.

По словам эксперта, оккупанты сами "заползли" в такие места, в которых попросту прижаты к морям — Черному и Азовскому. Удержать эти участки фронта, с военной точки зрения, не поулчится никакими механизмами.

"Если будет поставлена задача ВСУ даже без большого количествв вооружения, мы вскорем эти фронты. Этот фронт — как эффект домино, если в каком-то месте пересечь эту пуповину, валится весь фронт и им придется уходить", — сказал Свитан.

Свитан отметил, что это может не быть "жест доброй воли" в чистом виде, но российская пропаганда уже придумывает заготовки, как обелить в глазах населения бегство российской армии из Запорожской и Херсонской областей.

Это делается для того, чтобы потом россияне не задавали вопрос: "А зачем мы туда вообще заходили?". По словам Романа Свитана, любой военный в россии сейчас понимает, что это было ошибочной стратегией россиян, ведьу держать эти участки не получится.

"Чтобы удерживать сухопутный коридор, им (россиянам — ред.) нужно было двигаться не на Запорожье, а на Днепр. Вот тогда, если б они по Днепру км 300 от линии моря отбили, то тогда эти позиции можно было бы как-то удерживать. А вот то, что они сейчас заняли, это неудерживаемые территории и они готовятся включать заднюю", — резюмировал ведущий украинский эксперт.

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