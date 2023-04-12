Росіяни мають дві ділянки фронту, які приречені на провал: експерт назвав їх

Якщо ЗСУ прорвуть фронт в одній ділянці, в інших місцях він посипиться як доміно

росії не вдасться втримати вузькі смужки захоплених територій вздовж моря. Це стосується Херсонської та Запорізької областей. Окупанти вже готують план втечі із цих регіонів.

Про це в інтерв’ю передачі "В гостях у Гордона" розповів провідний український експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, територія, яку росії буде важко утримати, займає близько 500 км завширшки та 100 км углиб.

За словами експерта, окупанти самі "заповзли" у такі місця, в яких просто притиснуті до морів — Чорного та Азовського. Утримати ці ділянки фронту, з військової точки зору, не вдасться жодними механізмами.

"Якщо буде поставлене завдання ЗСУ навіть без великої кількості озброєння, ми вскриємо ці фронти. Цей фронт — як ефект доміно, якщо в якомусь місці перетнути цю пуповину, валиться весь фронт і їм доведеться відступати",— сказав Світан.

Світан зазначив, що це може не бути "жест доброї волі" у чистому вигляді, але російська пропаганда вже вигадує заготовки, як обілити в очах населення втечу російської армії із Запорізької та Херсонської областей.

Це робиться для того, щоб потім росіяни не запитували: "А навіщо ми туди взагалі заходили?". За словами Романа Світана, будь-який військовий у росії зараз розуміє, що це було помилковою стратегією росіян, адже тримати ці ділянки не вийде.

"Щоб утримувати сухопутний коридор, їм (росіянам — ред.) потрібно було рухатися не на Запоріжжя, а на Дніпро. Ось тоді, якби вони по Дніпру 300 км від лінії моря відбили, то тоді ці позиції можна було б якось утримувати. А ось те, що вони зараз зайняли, це невтримні території і вони готуються вмикати задню", — резюмував провідний український експерт.

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