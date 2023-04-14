У россиян сейчас одно главное ИПСО на тему Бахмута: Маляр объяснила, как врет рф

Оккупанты стремятся разобщить украинцев и посеять среди них недоверие к командованию ВСУ

ВСУ продолжают героически оборонять Бахмут, несмотря на попытки оккупантов захватить город. Из-за неудач на фронте россияне запустили новую ИСПО о том, что командование Украины не жалеет жизни воинов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, враг преследует одну цель — подорвать доверие граждан.

Советник министра рассказала, что оккупанты даже не заморачиваются, чтобы придумать свой текст. Они воруют тексты, которая Украина пишет про российских солдат, и выдают за свои. Маляр пояснила, что враг хочет не только подорвать доверие к решениям военного командования, но и пытается тем самым спровоцировать недовольство украинского общества.

"На самом же деле цифры и факты говорят сами за себя. Потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, когда разница достигает 10-ти раз. Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и сконцентрировал в Бахмуте самые большие усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль", — написала она.

Маляр подчеркнула, что Украина продолжает защищаться от врага, чтобы не допустить его продвижение вглубь страны. Но война без потерь невозможна, и это нужно понимать.

"Сохранение жизни наших бойцов – приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", — подытожила Анна Маляр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Анна Маляр прокомментировала казнь украинского военнопленного. По ее словам, украинские службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее идентифицировать военных преступников.