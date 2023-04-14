У росіян зараз одне головне ІПСО на тему Бахмута: Маляр пояснила, як бреше рф

Окупанти прагнуть роз'єднати українців та посіяти серед них недовіру до командування ЗСУ

ЗСУ продовжують героїчно обороняти Бахмут, незважаючи на спроби окупантів захопити місто. Через невдачі на фронті росіяни запустили нову ІСПО про те, що командування України не шкодує життя воїнів.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ворог має одну мету — підірвати довіру громадян.

Радник міністра розповіла, що окупанти навіть не морочаться, щоби придумати свій текст. Вони крадуть тексти, які Україна пише про російських солдатів, і видають за свої. Маляр пояснила, що ворог хоче не лише підірвати довіру до рішень військового командування, а й намагається цим спровокувати невдоволення українського суспільства.

"Насправді ж цифри та факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні, коли різниця досягає 10-ти разів. Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і сконцентрував у Бахмуті найбільші зусилля, щоб за всяку ціну взяти місто під контроль", — написала вона.

Маляр наголосила, що Україна продовжує захищатися від ворога, щоб не допустити його просування в глиб країни. Але війна без втрат неможлива, і треба розуміти це.

"Збереження життя наших бійців – пріоритет військового командування, чим військові неодноразово пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", — підсумувала Ганна Маляр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ганна Маляр прокоментувала страту українського військовополоненого. За її словами, українські служби роблять все можливе, щоб якнайшвидше ідентифікувати військових злочинців.