Контрнаступление ВСУ: в Минобороны сделали громкое заявление - у россиян уже паника

ВСУ на сегодня не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении

Контрнаступление Вооруженных сил Украины представляет собой огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют наши военные. А потому активные штурмовые действия наших военных в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта, также можно считать элементами контрнаступления.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила сегодня, 19 апреля, в эфире телемарафона.

Сводить понятие контрнаступления к каким-то конкретным активным наступательным действиям будет неправильным, поскольку речь идет о стратегической цели наших военных освободить все наши территории и остановить наступательные действия противника.

"Поэтому говорить узко о контрнаступлении — некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий — и к оборонительным, и к наступательным. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий", — отметила Маляр.

По ее словам, они включают в себя подготовку резерва, людей, техники, формирование тактики, состоящей из нескольких вариантов плана. Одного варианта быть не может, потому как враг также это все учитывает. Такие решения принимаются в очень короткий срок, не давая шанса противнику отреагировать.

"Вы должны понимать, что ВСУ на сегодня не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а нужно понимать, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, а не только контрнаступлению…", — подытожила Анна Маляр.

Тем временем в россии уже начинается настоящая паника. Известный в рф "военкор" владислав поздняков в своем Telegram-канале уже предупреждает, что "по всей линии фронта начинаются движения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госдепе США оценили вероятность успеха контрнаступления ВСУ. Один из чиновников заявил, что Украине все еще может удивить.