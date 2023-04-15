Украина может удивлять: в Госдепе США оценили вероятность успеха контрнаступления ВСУ

Война в Украине будет продолжаться еще долго

Несмотря на утечку секретных данных Пентагона, в США по-прежнему уверены, что Украина может провести успешное контрнаступление.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, которого цитирует "Голос Америки".

"Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы убедиться, что они (ВСУ, — ред.) способны достигать своих целей на поле боя", — сказал он.

По словам Хогана, после утечки информации сотрудники Госдепа совершили много переговоров с партнерами и заверили их, что этот "слив" был несанкционированными действиями, а США делают все возможное, чтобы предотвратить это в будущем.

Говоря об украинском контрнаступлении, чиновник подчеркнул, что Украина уже показала способность защищать свою территорию и все еще может удивить.

"Сейчас у них есть все, чтобы как выиграть, так и проиграть. Поэтому я думаю, что мы остаемся в этой ситуации надолго", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в последние дни в США произошел ряд утечек данных, которые привели к громким скандалам. В Пентагоне после этого сообщили, что этот слив может представлять угрозу для национальной безопасности США, а западных СМИ появилась информация, что Украине пришлось отложить начало контрнаступления.