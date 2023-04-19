Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о контрнаступлении ВСУ

Последнее время я сильно фиксирован на двух вещах — битве за Бахмут и весеннем наступлении ВСУ.

И если про Бахмут все сказано, и можно внимательно наблюдать за происходящим, то про наступление можно только догадываться, и диапазон предполагаемого очень широк.

Ожидания можно обобщить до трех вариантов.

"Будет быстро" (с) Буданов

Как прогнозировал тот же Буданов, ВСУ сравнительно легко достигают Крыма.

Это означает, что Путин проигрывает свою третью войну (см. "Четыре войны Владимира Путина" и впереди остается только война за ЛДНР и Крым.

Россиян ждет еще одна волна мобилизации с целью отстоять хотя бы что-то. А Украину ждет еще одна волна путинских ядерных угроз.

Дальше все будет непросто, но на этом этапе хеппи-энд.

Наступление будет идти, но идти тяжело

Харьковская операция стала успешной из-за своей неожиданности и слабости российской группировки в том районе.

А вот освобождение херсонского правобережья шло куда сложнее. С конца августа до начала ноября приходилось прогрызать российскую оборону, причем не всегда успешно. Важнейшую роль сыграло то, что мосты через Днепр четыре месяца раздалбывались Хаймарсами, что нарушало снабжение р*шистов. Многие запомнили только ноябрьскую "перегруппировку" через Днепр, но это был лишь финал длительной операции.

Р*шисты не теряли времени зря и оборудовали множество фортификационных сооружений за линией фронта. Даже если их качество "как обычно", с преодолением придется помучиться.

А это означает высокие потери, а также высокую нервозность активной части украинского общества, и так все чаще переходящей грань между критикой и поливанием го*ном военно-политического руководства.

Если цель наступления не будет достигнута полностью, нас ждет временная фиксация, во время которой и мы и РФ будем восстанавливать силы перед следующим раундом.

Наступление будет неудачным

Неудачи тоже могут быть разными, но как минимум не будет никакого значимого продвижения.

После этого голоса международных "миротворцев" станут весомее, а украинская власть примется обвинять Запад в недостаточных поставках бронетехники, самолетов, ракет и т.д. То есть будет большой международный ср*ч (о внутриукраинском я вообще молчу).

Мои надежды находятся где-то между первым и вторым вариантом, то есть наступление не станет молниеносным, но все же продвижение будет значительным.

Худшие опасения — между вторым и третьим, когда все будет тяжко, а продвижение окажется не настолько большим, чтобы впечатлить жаждущих безвариантной победы.

Под конец еще раз напомню, что инстинкт самосохранения нам должен говорить, что война — это плохое время для внутренних ср*чей. А для беспрекословной поддержки армии время всегда подходящее.

Источник: Telegram Романа Шрайка