Мобілізація триває: хто у травні отримає повістку в першу чергу

Мобілізація у травні триватиме

Незважаючи на те, що в травні добігає кінця дія загальної мобілізації, найімовірніше, вона буде продовжена і далі і так поки не закінчиться війна. У зв’язку з цим багато наших громадян, як і раніше, продовжать отримувати повістки у військкомати.

Видання NV повідомляє про те, хто отримуватиме першим повістки у травні.

У приклад журналісти наводять слова начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час загальної мобілізації насамперед призивають чоловіків з бойовим досвідом, а потім уже тих, хто потрібен для відповідних спеціальностей.

Чоловіки, які не мають досвіду служби, повинні проходити навчання перед відправкою на фронт, яке має тривати не менше місяця, офіцери запасу після військових кафедр можуть вирушати на перепідготовку, яка також триває не менше місяця.

Депутати хочуть законодавчо заборонити надсилати на передову чоловіка без військового досвіду без навчання.

Більш детально про те, чого чекати від мобілізації в травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити після отримання повістки і що брати із собою у військкомат.

Також ми повідомляли, що Резніков розповів, про що військовозобов’язані повинні повідомляти військкомат.