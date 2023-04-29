Мобілізація в Україні: що робити після отримання повістки та що брати із собою у військкомат

Які документи треба взяти у військкомат і що відбувається після проходження лікарської комісії

В Україні триває загальна мобілізація, а багато українців отримали повістки до територіальних центрів комплектації (ТЦК). Втім, отримання повістки не означає автоматичного відправлення до армії.

Як повідомляє Military Media Center, заступник начальника Київського міського ТЦК Олександр Коновалов, існує два типи повісток.

Перша з них видається для уточнення даних про військовозобов’язаного і вона не свідчить про негайне відправлення до армії.

"Людину викликають для звіряння облікових даних, проходження медичної комісії, проведення професійно-психологічного відбору. Якщо за станом здоров’я людина буде непридатною або має право на відстрочку від призову, то повістка їй вручатиметься лише для уточнення даних або для надання певних документів", — каже він.

Під час візиту до ТЦК слід надати такі документи:

паспорт;

військово-обліковий документ;

документи, що підтверджують зміни у сімейному стані, місця роботи, навчання тощо. ― які змінилися з останнього відвідування військкомату чи ТЦК;

документи, що підтверджують декларація про відстрочку;

документи про стан здоров’я; медичні висновки, що дозволяють оцінити історію хвороби.

Після проходження лікарської комісії військовозобов’язаний може бути визнаний:

непридатними з винятком з обліку;

тимчасово непридатними із дообстеженням;

відправлено на дообстеження;

обмежено придатними та отримати мобілізаційне розпорядження;

придатними та отримати мобілізаційне розпорядження.

Нагадаємо, в середині квітня в Україні змінили деякі правила вручення повісток, а тому в травні на українців чекає низка нововведень.