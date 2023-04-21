Воєнний стан і загальну мобілізацію знову продовжать: депутат озвучив дату

Рада вже шість разів схвалювала подібні рішення

На початку травня Верховна Рада України має ухвалити рішення про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні, які були пролонговані на 90 днів 7 лютого.

Це буде вже сьоме голосування парламенту за подібне рішення від початку повномасштабного вторгнення. Про це сьогодні, 21 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023", — сказав він.

Народний депутат наголосив, що більш ніж за рік повномасштабної війни у країні Верховна Рада вже шість разів схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада 2022 року, і цього року 07 лютого.

Варто додати, що зараз це не є офіційною інформацією уряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Зеленського заінтригували заявою про контрнаступ Збройних сил України. Зазначається, що окупанти дуже бояться і намагаються всіма силами підготуватися до нього.