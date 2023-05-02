Повістки мають право вручати через родичів: у яких випадках це можливо

Юрист Максим Шинжирбаєв назвав випадки, коли військовозобов’язаним можуть вручати повістку не особисто, а через їхніх родичів

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки в Україні можуть отримувати повістки як за домашніми адресами, так і у громадських місцях. Крім того, повістку можуть передати військовозобов’язаному через його родичів. Такий спосіб вручення допускається у декількох випадках.

Повістка буде вважатися врученою належним чином, якщо її заздалегідь було заповнено та видано особі, яку викликають до ТЦК та СП, під підпис. Але водночас отримати її може і хтось із родичів військовозобов’язаного, з яким він постійно мешкає. Про це розповів юрист Максим Шинжирбаєв у ефірі 7-го телеканалу Одеси.

"Наприклад, особі виповнилося 18 років, вона підлягає строковій військовій службі. Повістку можуть вручити через її батьків, якщо вони разом мешкають. Однак, коли, наприклад, 40-річний військовозобов'язаний живе окремо, але прописаний у батьків, то у такому разі неможливо через родича вручити. Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", – наголосив юрист.

Максим Шинжирбаєв додав, що повістку обов’язково мають вручати особисто, а не надсилати її поштою, смс-повідомленням, через месенджери тощо.

Якщо процес вручення повістки був виконаний належним чином, відмова від неї може стати підставою для кримінального звинувачення. Це, за словами юриста, вважатиметься ухиленням від мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони України Олексій Резніков розповів, про що військовозобов’язані повинні повідомляти військкомат.