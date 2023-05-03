Таких місць стане більше: де українцям будуть роздавати повістки у травні

У травні місць, де українцям можуть роздавати повістки, стало більше

В Україні вкотре було продовжено дію військового стану та загальної мобілізації. А це означає, що багато українців, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повістки.

Про те, в яких місцях українцям вручатимуть повістки в травні, розповідає "Телеграф".

Хто і де може вручати повістки в Україні

Вручення цього документа можуть здійснювати уповноважені особи, тому можуть здійснювати уповноважені особи, такі як:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форми власності;

представники навчальних закладів;

посадові особи районного чи міського ТЦК та СП.

Щодо місць, де військовозобов’язаному можуть вручити повістку, то слід зазначити, що законодавством не встановлено, де саме вона може бути вручена. Однак, як раніше казав представник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко, для оповіщення якнайбільшої кількості людей зазвичай вибираються точки з великим скупченням людей: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо.

При цьому варто зазначити, що в середині минулого місяця Кабмін вніс зміни до порядку роботи ТЦК, розширивши повноваження щодо вручення повісток. І тепер місць, де їх можуть вручати, стане більше. Так, отримати її можна навіть коли військовозобов’язаний перебуває за межами своєї області.

Більш детально про те, чого чекати від мобілізації в травні ви можете прочитати у статті "Телеграфа", перейшовши на посиланням.