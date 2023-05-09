Повісток стане більше? Чи варто очікувати посилення мобілізації у травні

В Україні немає жодних окремих хвиль мобілізації

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян продовжують отримувати повістки від військкоматів. При цьому багато громадян переживають, чи найближчим часом може відбутися посилення мобілізаційних заходів.

Видання "ТСН" пише, чи варто очікувати у травні посилення призову.

У матеріалі наголошується, що воєнний стан разом із мобілізацією продовжуються в Україні з початку повномасштабного вторгнення і жодних окремих хвиль мобілізації немає. Мобілізаційні плани узгоджуються найвищим військово-політичним керівництвом та залежать від необхідності доукомплектування Збройних Сил України.

При тому, що підготовка до контрнаступу ЗСУ триває, про посилення мобілізації у травні у зв’язку з цим нічого не відомо.

"Однозначно можна сказати, що йдеться не про повну мобілізацію, тому що законодавством навіть не передбачено таке поняття, мобілізація може бути загальною або частковою. І доки діє закріплений у статті 23 Закону про мобілізацію перелік категорій осіб, які не підлягаються мобілізації, всіх призвати не можуть", — зазначається у матеріалі.

Навіть якщо мобілізацію захочуть посилити, спочатку потрібно буде внести зміни до цієї статті Закону про мобілізацію, щоб скоротити підстави для надання відстрочки від призову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юрист прояснив ситуацію з останньою чуткою про вручення повісток.

Також ми повідомляли про те, коли в Україні можна законно відмовитися від повістки до військкомату.