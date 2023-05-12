Цього літа повістка світить навіть їм: кого можуть призвати на війну

Студентів не можуть мобілізувати, проте й тут є нюанси

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян продовжать отримувати повістки у військкомати. При цьому є категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію, наприклад студенти. Однак деякі, навіть у цьому випадку, можуть отримати повістку.

"Телеграф" розповідає кому зі студентів цього літа може світити повістка.

Справа в тому, що право на відстрочку від мобілізації у студентів є лише на час навчання. А це означає, що поки що військовозобов’язаний має підтверджуючий документ, що він є студентом, аспірантом або докторантом денної та дуальної форми навчання він отримує відстрочку від мобілізації.

При цьому студентів можуть мобілізувати в так званий "проміжний" час, що переходить між навчаннями. Наприклад, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату у вищому навчальному закладі вступає до магістратури, після закінчення ЗВО — до аспірантури та перед вступом на докторантуру.

Наприклад, зазвичай у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом наприкінці червня, на початку липня, наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня, тобто фактично з початку липня до початку вересня, військовозобов’язаний не має права на відстрочку.

Ще однією підставою вручення повістки студенту до отримання диплома є його відрахування, виключення з навчального закладу. Доки студента не відрахують, поки немає наказу про це, діє право на відстрочку. Коли рішення про відрахування набуде чинності, військовозобов’язаний перестає бути студентом і може бути мобілізованим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з військкомату можуть приходити не лише повістки. Що таке сповіщення та що воно означає.

Також ми повідомляли, що деякі українці після повістки можуть одразу опинитися на фронті.