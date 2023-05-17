Мобілізація влітку: з’явилося ще одне місце, де чоловікам вручатимуть повістки

Повістки у військкомат — це не спосіб покарання, зазначають у прес-центрі Сил охорони та оборони Півдня

Повістки в Україні вручатимуть не лише на вулиці чи в магазинах. У розпал літнього сезону військовозобов’язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років їх роздаватимуть на пляжах.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла керівник прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, повістки не заборонено вручати у громадських місцях, а пляж таким і є.

"Вручення повісток допускається у будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для спільного відвідування, можуть бути такими, де може проводитися повідомлення громадян. Абсолютно не виключено, що й там (на пляжі — Ред.) також", — пояснила вона.

Наталія Гуменюк додала, що повістка – це не спосіб покарання. Оповіщення проводять у тих місцях, де є військовозобов’язані громадяни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто у червні буде "метою номер один" для військкоматів. Повістки отримуватимуть чоловіки з бойовим досвідом, а потім уже ті, хто потрібний для відповідних спеціальностей.