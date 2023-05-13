Українцям вручають повістки співробітники ЖЕКів: адвокат розповів, чи це законно

Перш ніж взяти повістку у співробітника ЖЕКу, слід звернути увагу на один документ

На початку травня в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. У зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку до військкомату. Причому, іноді цілком від несподіваних людей — співробітників ЖЕКу.

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі "РБК-Україна" пояснив, чи мають право співробітники ЖЕКів вручати повістки. За його словами, представникам військкомату часом важко буває зв’язатися з військовозобов’язаним, тому вони вдаються до інших хитрих методів.

Адвокат наголосив, що вручення повісток співробітниками ЖЕКів є цілком законним. Але в них мають бути при собі відповідні відомості.

Вручення повістки відбувається в такий спосіб. Співробітник ЖЕКу вручає повістку військовозобов’язаному чоловікові, після чого той розписується у відомості про її отримання. У документі обов’язково має бути зазначена дата та час вручення повістки.

Якщо ж військовозобов’язаний відмовляється від отримання повістки, то співробітник ЖЕКу повинен на місці скласти відповідний акт у присутності свідків. Але якщо співробітник ЖЕКу просто вставив повістку у поштову скриньку чи двері, то військовозобов’язаний може її проігнорувати. У такому разі немає підтвердження, що військовозобов’язаний отримав повістку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з військкомату можуть приходити не лише повістки, а й оповіщення. Оповіщення зобов’язує повідомити конкретних громадян про виклик до ТЦК та СП та забезпечити їхнє прибуття у зазначені терміни. Вручають його безпосередньо військовозобов’язаним.