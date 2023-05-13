Украинцам вручают повестки сотрудники ЖЭКов: адвокат рассказал, законно ли это

Прежде чем взять повестку у сотрудника ЖЭКа, нужно обратить внимание на один документ

В начале мая в Украине продлили военное положение и мобилизацию. В связи с этим военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку в военкомат. Причем иногда вполне от неожиданных людей — сотрудников ЖЭКа.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии "РБК-Украина" объяснил, имеют ли право сотрудники ЖЭКов вручать повестки. По его словам, представителям военкомата порой трудно бывает связаться с военнообязанным, поэтому они прибегают к другим хитрым методам.

Адвокат подчеркнул, что вручение повесток сотрудниками ЖЭКов является вполне законным. Но у них должны быть при себе соответствующие ведомости.

Вручение повестки происходит следующим образом. Сотрудник ЖЭКа вручает повестку военнообязанному мужчине, после чего тот расписывается в ведомости о ее получении. В документе в обязательном порядке должна быть указана дата и время вручения повестки.

Если же военнообязанный отказывается от получения повестки, то сотрудник ЖЭКа должен на месте составить соответствующий акт в присутствии свидетелей. Но если сотрудник ЖЭКа просто вставил повестку в почтовый ящик или дверь, то военнооьязанный может ее проигнорировать. В таком случае нет нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из военкомата могут приходить не только повестки, но и оповещения. Оповещение обязывает уведомить конкретных граждан о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в указанные сроки. Вручают его не конкретно военнообязанным.