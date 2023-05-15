Першими повістку отримають вони: хто у червні буде "ціллю" номер один для військкомату

Мобілізація продовжиться і влітку

В Україні в черговий раз було продовжено загальну мобілізацію, а це означає, що багато наших громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки у військкомати.

"Телеграф" розповідає про те, хто першим отримуватиме повістки у червні.

Щоб зрозуміти, кого влітку призиватимуть до армії першим, можна згадати слова начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час загальної мобілізації насамперед призивають чоловіків з бойовим досвідом, а потім уже тих, хто потрібен для відповідних спеціальностей.

Чоловіки, які не мають досвіду служби, повинні проходити навчання перед відправкою на фронт, яке має тривати не менше місяця, офіцери запасу після військових кафедр можуть вирушати на перепідготовку, яка також триває не менше місяця.

Депутати хочуть законодавчо заборонити надсилати на передову чоловіка без військового досвіду без навчання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому влітку будуть роздавати повістки.

Також ми повідомляли, що таке сповіщення і чим воно відрізняється від повістки.