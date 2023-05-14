Мобілізація продовжиться: кому влітку будуть роздавати повістки

Мобілізація в Україні продовжується

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, а це означає, що і влітку багато наших громадян отримуватимуть повістки у військкомати.

"Телеграф" розповідає, хто у червні може отримати повістку до армії.

Які категорії громадян можуть бути мобілізовані у червні

придатні до служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – тільки добровільно та за місцем проживання ;

; чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом для жінок), однак вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи можна вимагати у представника ТЦК перед врученням.

Також ми повідомляли про те, чим відрізняється повістка від оповіщення.