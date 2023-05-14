Мобилизация продолжится: кому летом будут раздавать повестки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Мобилизация в Украине продолжается
В Украине в очередной раз было продлено действие всеобщей мобилизации, а это означает, что и летом многие наши граждане будут получать повестки в военкоматы.
"Телеграф" рассказывает, кто в июне может получить повестку в армию.
Какие категории граждан могут быть мобилизованы в июне
- пригодные к службе по состоянию здоровья и с военным опытом;
- пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;
- ограниченно годные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины от 28 до 60 лет;
- снятые и исключенные с военного учета мужчины от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;
- лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства;
- мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если раньше не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, какие документы можно потребовать у представителя ТЦК перед вручением.
Также мы сообщали о том, чем отличается повестка от оповещения.