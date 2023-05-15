Первыми повестку получат они: кто в июне будет "целью" номер один для военкомата

Мобилизация продолжится и летом

В Украине в очередной раз была продлена всеобщая мобилизация, а это означает, что многие наши граждане по-прежнему будут получать повестки в военкоматы.

"Телеграф" рассказывает о том, кто будет получать первым повестки в июне.

Чтобы понять, кого летом будут призывать в армию первым можно вспомнить слова начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, который объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца, офицеры запаса после военных кафедр могут отправляться на переподготовку, которая также длится не менее месяца.

Депутаты хотят законодательно запретить отправлять на передовую мужчину без военного опыта без обучения.

Напомним, ранее мы писали о том, кому летом будут раздавать повестки.

Также мы сообщали, что такое оповещение и чем оно отличается от повестки.