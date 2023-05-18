Кияни засмутили новиною щодо пляжного сезону

Влада столиці пояснила, чому не відкриватимуть пляжний сезон у Києві

Цього літа мешканці Києва не зможуть відпочити на пляжах столиці та скупатися у місцевих водоймах. Справа в тому, що в цих місцях немає укриттів на випадок тривоги чи обстрілу.

Про це повідомили у КМВА. Рада оборони Києва рекомендує мешканцям та гостям столиці утриматися від відвідувань пляжів та зон відпочинку.

За словами заступника голови КМВА Петра Пантелєєва, на тлі регулярних атак на Київ, які почастішали в останній час, жителів і гостей Києва не хочуть наражати на небезпеку. Що стосується притулків, то на пляжах та в зонах відпочинку вони не передбачені, тому під час тривоги чи загрози ракетної атаки відпочиваючі не зможуть сховатись у безпечне місце. Цього року було прийнято рішення не наражати відпочиваючих на небезпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що представники ТЦК СП зможуть вручати повістки на пляжах. Пляжі та зони відпочинку біля водойм вважаються громадськими місцями, тому вручати повістки військовозобов’язаним там не заборонено.