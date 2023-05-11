Літо без війни: благодійний фонд Тайри розпочав збір коштів для відпочинку дітей, постраждалих від війни

Діти полеглих Героїв та полонених українців заслуговують на якісний відпочинок та необхідну психологічну реабілітацію. Для забезпечення оздоровлення сімей загиблих воїнів та цивільних бранців благодійний фонд "Мрія" розпочав збір коштів у рамках програми "Літо без війни".

Війна увірвалася в життя дітей, якими опікується фонд, найпотворнішим зі своїх облич. Забравши батька чи матір у полон, відірвавши від рідного дому, зруйнувавши звичний світ. Команда "Мрії", яку очолює парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) працює над масштабною програмою "Літо без війни" і закликає всіх українців і міжнародних партнерів підтримати ініціативу. Всього лиш одне літо без війни, хоч кілька тижнів без тривог, з друзями, сонцем, горами, водою, щоб нагадати дітям, що життя продовжується. Щоб подарувати їм сили знову вчитися, розвиватися, а головне — ЖИТИ і ВІРИТИ.

Мета фонду — забезпечити дітей та їх матерів відпочинком у курортних містах Болгарії, Греції чи в Україні, якщо сім'я не має можливості виїхати за кордон або чекає на повернення свого воїна. "Літо без війни" покриватиме 100% проживання протягом 7 днів та дорогу. Розрахункова вартість на людину — 14 268 грн.

Ви можете підтримати благодійний проєкт за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/94mz4qf8TW