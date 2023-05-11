Лето без войны: благотворительный фонд Тайры начал сбор средств для отдыха детей, пострадавших от войны

Дети павших Героев и пленных украинцев заслуживают качественного отдыха и необходимой психологической реабилитации. Для обеспечения оздоровления семей погибших воинов и гражданских пленных благотворительный фонд "Мрія" начал сбор средств в рамках программы "Лето без войны".

Война ворвалась в жизнь детей, которыми занимается фонд, самым отвратительным из своих лиц. Забрав отца или мать в плен, оторвав от родного дома, разрушив привычный мир. Команда "Мрії", которую возглавляет парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра) работает над масштабной программой "Лето без войны" и призывает всех украинцев и международных партнеров поддержать инициативу. Всего лишь одно лето без войны, хоть несколько недель без тревог, с друзьями, солнцем, горами, водой, чтобы напомнить детям, что жизнь продолжается. Чтобы подарить им силы снова учиться, развиваться, а главное – ЖИТЬ и ВЕРИТЬ.

Цель фонда — обеспечить детей и их матерей отдыхом в курортных городах Болгарии, Греции или в Украине, если семья не имеет возможности уехать за границу или ждет возвращения своего воина. "Лето без войны" будет покрывать 100% проживания в течение 7 дней и дорогу. Расчетная стоимость на человека – 14 268 грн.

Вы можете поддержать благотворительный проект по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/94mz4qf8TW