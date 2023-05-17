Коли українські школярі підуть на канікули: у Міносвіти відповіли

Останній дзвінок у деяких регіонах можуть і зовсім не проводити

Перед тим, як в Україні розпочнуться літні канікули, у школах мають провести останній дзвінок. У Депертаменті освіти дали рекомендації щодо того, коли в Україні має завершитися навчальний рік у 2023 році.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Також він нагадав, що на час повітряної тривоги під час останнього дзвоника та випускних потрібно ховатися у притулки.

Так, навчальний рік у 2023 році рекомендують завершити 16 червня, а документи щодо освіти вручати не пізніше 21-23 червня. Проте остаточне рішення за військовими адміністраціями регіонів.

"На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022/2023 навчального року", — сказав він.

Також Андрій Вітренко зазначив, що останній дзвоник можна проводити в онлайн-режимі, якщо в школі чи поблизу немає бомбосховищ, або навчальний заклад знаходиться в небезпечному регіоні. У тих регіонах, де діти навчаються дистанційно, останній дзвінок і зовсім можуть не проводити, щоб не наражати життя дітей і вчителів на небезпеку.

Нагадаємо, що, згідно з постановою Кабміну №711, під час воєнного стану навчальний рік триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли літні канікули розпочинаються у Польщі. Школярі почнуть відпочивати у червні, але пізніше, ніж в Україні.