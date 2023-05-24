Місто поранене, але продовжує жити: як виглядає Куп'янськ після обстрілу фосфором (ексклюзивні фото)

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов знову показує, який "рускій мір" приносять окупанти в українські міста

Куп'янськ Харківської області встиг побувати під окупацією російської армії. Нині ж місто звільнене, але через близькість до лінії фронту життя в ньому легким не назвеш. Тут регулярно чути звуки вибухів, нещодавно був зафіксований "приліт" по музею, чимало інфраструктури зруйновано вщент, а місцевого населення залишилося не так і багато.

Із недовгим візитом у Куп'янську побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Показуємо, яким місто відкрилося нашому фотографу після понад року повномасштабної війни з росією.

Майже на кожній вулиці містечка можна побачити відгомін бойових дій — чи то залишки від перебування російської армії, чи то наслідки регулярних обстрілів з боку ворога. Зруйнувані цілі будинки, де жили та мали бізнес мирні українці.

Зруйнованих будинків у Куп'янську чимало

Звична картина після "руского міра"

Колись тут була ювелірка

За даними Генштабу, лише за останню добу на Куп’янському напрямку ворог спробував піти у наступ в районі Масютівки. Зафіксовані авіаудари поблизу Кислівки і Котлярівки, ще понад десятеро населених пунктів опинилися під артилерійським і мінометним вогнем росіян. За такої інтенсивності ворожого тиску зовсім не дивно, що роботи з відновлення у Куп'янську буде багато: доведеться оновлювати лінії електропостачання, відбудовувати зруйноване тощо.

Так нині виглядають місцеві комунікації

Будівля обпалена війною

Одразу видно, де був приліт

Чимало дістається від російських снарядів і місцевій інфраструктурі – серйозної руйнації зазнали майже всі великі підприємства.

Окупанти били по заводах і підприємствах

"Машзавод" – це справжній біль

Також противник не забуває використовувати і заборонену зброю, обстрілюючи Куп'янськ. На днях місцевість опинилася під ударом фосфорних снарядів, через що від місцевого лісу мало що залишилося – випалена земля та понівечені стовбури дерев. Про шкоду флору та фауні й годі говорити.

Випалена земля...

Росіяни знищують все живе

Попри це Куп'янськ не припиняє нагадувати про те, що є українським містом, а будь-які незгоди зрештою вдасться подолати.

Ось такими білбордами місто зустрічає гостей

Пошматований після обстрілу, але все одно наш ♥

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше ми показували, як наші захисники на Донбасі вправно працюють із мінометами, даючи російському ворогу серйозну відсіч. На "гостину" до військових також заглядав фотокореспондент нашого видання.

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