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Місто поранене, але продовжує жити: як виглядає Куп'янськ після обстрілу фосфором (ексклюзивні фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Куп'янськ — це Україна! Новина оновлена 24 травня 2023, 11:50
Куп'янськ — це Україна!. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов знову показує, який "рускій мір" приносять окупанти в українські міста

Куп'янськ Харківської області встиг побувати під окупацією російської армії. Нині ж місто звільнене, але через близькість до лінії фронту життя в ньому легким не назвеш. Тут регулярно чути звуки вибухів, нещодавно був зафіксований "приліт" по музею, чимало інфраструктури зруйновано вщент, а місцевого населення залишилося не так і багато.

Із недовгим візитом у Куп'янську побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Показуємо, яким місто відкрилося нашому фотографу після понад року повномасштабної війни з росією.

Майже на кожній вулиці містечка можна побачити відгомін бойових дій — чи то залишки від перебування російської армії, чи то наслідки регулярних обстрілів з боку ворога. Зруйнувані цілі будинки, де жили та мали бізнес мирні українці.

Куп'янськ сьогодні
Зруйнованих будинків у Куп'янську чимало
Куп'янськ сьогодні
Звична картина після "руского міра"
Куп'янськ сьогодні
Колись тут була ювелірка

За даними Генштабу, лише за останню добу на Куп’янському напрямку ворог спробував піти у наступ в районі Масютівки. Зафіксовані авіаудари поблизу Кислівки і Котлярівки, ще понад десятеро населених пунктів опинилися під артилерійським і мінометним вогнем росіян. За такої інтенсивності ворожого тиску зовсім не дивно, що роботи з відновлення у Куп'янську буде багато: доведеться оновлювати лінії електропостачання, відбудовувати зруйноване тощо.

Куп'янськ сьогодні
Так нині виглядають місцеві комунікації
Куп'янськ сьогодні
Будівля обпалена війною
Куп'янськ сьогодні
Одразу видно, де був приліт

Чимало дістається від російських снарядів і місцевій інфраструктурі – серйозної руйнації зазнали майже всі великі підприємства.

Куп'янськ сьогодні
Окупанти били по заводах і підприємствах
Куп'янськ сьогодні
"Машзавод" – це справжній біль

Також противник не забуває використовувати і заборонену зброю, обстрілюючи Куп'янськ. На днях місцевість опинилася під ударом фосфорних снарядів, через що від місцевого лісу мало що залишилося – випалена земля та понівечені стовбури дерев. Про шкоду флору та фауні й годі говорити.

Куп'янськ сьогодні
Випалена земля...
Куп'янськ сьогодні
Росіяни знищують все живе

Попри це Куп'янськ не припиняє нагадувати про те, що є українським містом, а будь-які незгоди зрештою вдасться подолати.

Куп'янськ сьогодні
Ось такими білбордами місто зустрічає гостей
Куп'янськ сьогодні
Пошматований після обстрілу, але все одно наш ♥

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше ми показували, як наші захисники на Донбасі вправно працюють із мінометами, даючи російському ворогу серйозну відсіч. На "гостину" до військових також заглядав фотокореспондент нашого видання.

Також ви можете дізнатися, у яких умовах ЗСУ працюють на Лиманському напрямку.

Теги:
#Харківська область #Війна #Фото #Обстріли #Куп'янськ