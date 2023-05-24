Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чим для росії може обернутися послаблення захисту кордонів

Загалом кілька не тривіальних підрахунків для розуміння, чому російський кордон — решето. У Курській, Брянській та Бєлгородській областях росії на кордоні з Україною зосереджено до 25 умовних батальйон-тактичних груп, загальною чисельністю близько 17 тис чол.

Дані БТГР розтягнуті вздовж кордону і не є зосередженням в одній локації — секторі.

Сумарна комплектація цих БТГр з боєздатної техніки робить їх умовними, оскільки практично не відповідає штатній комплектації.

Зокрема, у цих підрозділів на озброєнні:

Танки — близько 100 замість штатних 275

ББМ — трохи більш як 360 замість штатних 825

Ствольна артилерія — 200 замість штатних 300

РСЗВ — 30 замість штатних 300 !!!

Як бачимо, штатна комплектація цих БТГр часом не досягає 50% і навіть більше!

Хочу на цей момент звернути особливу увагу, адже дана кількісна диспропорція яскраво демонструє рівень дефіциту техніки у підрозділах РОВ та відсутність можливості швидко та ефективно виконувати поставлені завдання згідно з функціоналом.

Наступний момент – протяжність кордону. Курська, Брянська, Білгородська області це понад 700 км кордону з Україною та охопити цей фронт 25 БТГр фізично не здатні. Функціонал стандартної БТГр в обороні 4-7 км, з урахуванням нинішньої якості РОВ це 1 БТГр на 1-2 км фронту.

Тобто, 25 БТГр можуть охопити контролем максимум від 25 до 50 км фронту, що відповідає тому фронту оперування "Легіону" і РДК, яке ми спостерігаємо в Бєлгородській області. Але за такої концентрації сил, хто прикриватиме решту кордону?

Тобто всіх тих сил РОВ, які зараз сконцентровані вздовж кордону, недостатньо, щоб повністю закрити кордон від стовпа до стовпа та контролювати цю ділянку в режимі 24/7. Саме тому проникнення в Курську, Брянську та Бєлгородську області не є чимось несподіваним.

Але тут цікавий ось який момент…

Російська пропаганда так вселяла росіянам, що Україна це ворог №1 для них, а в Києві тільки й мріють як напасти на росію, що логічним було б сконцентрувати вздовж кордону з неокупованою частиною України достатні для захисту росіюшки сили.

Але цього не сталося і навіть зараз, реакція на проникнення "Легіону" та РДК була дуже млявою та неспішною. І не дарма. Неможливо було РОВ оперативно зібрати необхідні для протидії сили, що також не дивно, адже практично всі вони в зоні БД в Україні.

І ось тут постає питання… Якщо кордон росії настільки дірявий поряд з Україною, яку роками демонізували, то яка ситуація на кордоні з Китаєм? Казахстаном? Монголією? І найголовніше, те, що росія не контролює свій кордон, побачили за ці дні всі. Абсолютно всі у світі.

А тому ми тут жартуємо про БНР, а хто дає гарантію, що швидше за БНР не виникне Далекосхідна народна Республіка? Чи Байкальська НР? Адже одна справа коли твою слабкість бачить НАТО, яке суворо дотримується статуту, а зовсім інша коли це бачать твої "друзі", типу Китаю…

Джерело: пост Коваленка в Telegram