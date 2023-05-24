Винищувачів для України може й не бути: у НАТО назвали умову початку постачання
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У НАТО спостерігають за розвитком ситуації в Україні
Рішення щодо передачі західних винищувачів поки що не прийнято і залежатиме від розвитку ситуації на землі
Як повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі, рішення країн Альянсу про початок навчання українських пілотів є важливим, оскільки рано чи пізно у блоку з’явиться можливість їх передати.
При цьому він зазначив, що НАТО ще має подумати про те, як і коли відбудеться передача.
"Думаю, мудро робитиме це крок за кроком, спостерігаючи, як розвивається війна і як змінюється ситуація на землі", — сказав Столтенберг.
Як повідомлялося раніше, останнім часом низка країн Європи та США приєдналися до програми навчання українських пілотів у рамках "коаліції винищувачів". Навчання проходить на американських літаках F-16, які є далеко не у всіх європейських країн.
Варто зазначити, що Пентагон не думає, що передача літаків відбудеться досить швидко, щоб вони могли допомогти ЗСУ у проведенні довгоочікуваного контрнаступу.
Проте в Україні очікують, що перші F-16 прибудуть до України вже до кінця поточного року.