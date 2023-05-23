"Ознака повної деградації": полковник пояснив, як бої за Бахмут відобразилися на росії

Українські військові продовжують діяти в рамках оборонної операції на Бахмутському напрямку

Бахмут Донецької області, який росіяни своїми обстрілами майже стерли з лиця Землі, все ще продовжує частково перебувати під українським контролем. ЗСУ тримають низку будівель, зокрема у південно-західній частині міста.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, "вагнерівцям", які були основним противником українських захисників, добряче "потріпали". Однак попри важкі втрати у ворога вистачає снарядів (попри всі заяви пригожина), завдяки чому вони й донищують місцеву інфраструктуру.

"У них немає снарядного голоду – у них серйозні проблеми з людьми. Поповнювати немає звідки, втрати величезні", – стверджує полковник.

На його думку, бої за Бахмут показують, що ПВК "Вагнер" уже готова втікати з Бахмуту, аби лишитися хоча б частково вцілілою. Саме для цього засновник угруповання євген пригожин і проводить свою інформаційну кампанію. Однак вся ця ситуація оголила інші проблеми, особливо після останніх заяв про начебто "взяття Бахмута".

"Найцікавіше, що потім його [пригожина] привітав путін. Тобто він, по суті, вітає ватажка терористичного угруповання, яке поза всіма законами російської федерації. Це просто ознака повної деградації цієї держави. І тим самим він підкреслює, що лише "вагнерівці" за останні багато місяців виявилися боєздатними. Фактично, крім них під час цього фейкового великого наступу більше ніхто з російських військ нормально не воював", — пояснює Сергій Череватий.

Також він додав, що здебільшого ЗСУ продовжують тримати плацдарм в районі "Літака", а також добряче просуваються на флангах. При цьому він переконаний, що українські воїни досягли на цьому напрямку головних цілей — стримали прорив росіян, зупинили спроби оточення міста, а також нанесли армії рф величезні втрати.

Нагадаємо, що пригожин вчергове заявив про "взяття Бахмута" 20 травня. Попри це у місті лишаються підрозділи українських військових, які ведуть розвідку та бої, забезпечуючи побратимам впевнене просування на флангах.

Російська пропаганда намагалася при цьому перекрутити слова президента Володимира Зеленського щодо контролю над Бахмутом, але на ситуацію це не вплинуло жодним чином.