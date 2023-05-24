путін перший у списку на ліквідацію: у ГУР назвали ще кілька імен "засуджених"

У ГУР розповіли, хто з росіян потрапив до "розстрільного списку"

В Українській розвідці визнали, що мають намір ліквідувати російського диктатора володимира путіна, ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина та низку інших осіб.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Welt.

Відповідаючи на запитання, що в ГУР планують робити з пригожиним, Скибицький коротко відповів, що розвідники намагаються ліквідувати ватажка російських найманців.

При цьому він також додав, що такі ж плани є і щодо російського диктатора.

"Бо він координує і вирішує, що відбувається. Але зрештою кожному доведеться відповісти за свої дії", — сказав Скибицький.

Представник розвідки додав, що путін бачить, що українці підбираються все ближче до нього, проте все ще боїться бути вбитим своїми ж.

Представник ГУР також назвав імена та інших осіб, які підлягають ліквідації, до них належать міністр оборони рф сергій шойгу, глава генштабу валерій герасимів, голова Чечні рамзан кадиров, командувач вторгненням сергій суровікін та інші командири, які керували або керують окупаційними військами.

Також у "розстрільному списку" знаходяться особи, які займалися виробництвом зброї та фінансуванням їх закупівель для російської армії.

Як повідомлялося раніше, голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що найбільше путін боїться палацового перевороту, оскільки це може призвести до його смерті.