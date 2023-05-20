Чого боїться путін і до чого готуватись українцям після Перемоги: ТОП-8 заяв Кирила Буданова в інтерв'ю Дмитру Комарову

Добірка головних заяв керівника ГУР Буданова з його нового інтерв’ю

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю відомому журналісту Дмитру Комарову у рамках проекту "Рік. За кадром. Розвідник" , в якому, зокрема, розповів про причини невдачі ворога в перші дні війни та чому зіткнення з росією було неминучим.

Які основні заяви зробив Кирило Буданов у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Про невдачі ворога на початку війни

"Весь план росіян був — стрімка висадка посадковим способом на аеродром Гостомель і звідти вхід до Києва. Це був взагалі єдиний план ", — сказав головний розвідник Міноборони.

Про невідворотність війни з рф

"Тут треба розбирати, коли росія почала готувати до таких дій. А це 2007 рік. Активно Росія почала готуватися до агресії з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним моментом. А далі ви бачили, як усе рухалося", — заявив Буданов.

Чи боїться Буданов "полювання" з боку рф

"Найвища оцінка будь-якого професіонала спеціальної діяльності, скажімо так, – це визнання ворога. Намагання його зробити все для усунення такої особи. Я до цього дійшов досить давно, тому мені це подобається. Це показує, що я не дарма отримую кошти, хоча б", – зазначив Буданов.

Чому розвідника манить Севастополь

"Севастополь. Однозначно Севастополь буде найпершим. Це моє, вважаю, рідне місто. Я народився у Києві, проте все моє дитинство пройшло там", — зазначив він.

Чого боїться путін

"Він не довіряє своєму оточенню, він боїться внутрішнього перевороту. Він боїться втратити силу, що так само призведе до перевороту. Він боїться, що його хтось отруїть. З цим пов'язані всі його страхи основні", — вважає глава ГУР МО.

Скільки агентів ГУР у росії

Буданов зізнався, наших агентів на території Росії "не так і багато", але достатньо.

"Відверто скажу, не так і багато. Хотілось би більше…але достатньо", — сказав розвідник.

Буданов розповів, що в нього викликало сльози під час війни

"Важко відправляти бойові підрозділи на завдання, чітко розуміючи, що, м’яко кажучи, не всі повернуться точно. Але ж ми маємо знищити противника і повернути назад свою державу. Держава – це і територія, в тому числі. Для цього потрібно інколи ухвалювати рішення, які понесуть за собою втрати", — заявив Буданов.

До чого готуватись після Перемоги

"День перемоги – він буде. Так, він у нас буде чітко окреслений, коли ми все це повернули, а далі піде досить важка робота", — вважає начальник ГУР, пояснивши, що мова йде про реінтеграцію територій.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні думки, які висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю відомому американському виданню ABC News.