Чего боится путин и к чему готовиться украинцам после Победы: ТОП-8 заявлений Кирилла Буданова в интервью Дмитрию Комарову

Подборка главных заявлений руководителя ГУР Буданова по его новому интервью

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью известному журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Разведчик", в котором, в частности, рассказал о причинах неудачи врага в первые дни войны и почему столкновение с россией было неизбежным.

Какие основные заявления сделал Кирилл Буданов в разговоре с журналистом, читайте в материале "Телеграфа".

О неудачах врага в начале войны

"Весь план россиян был — стремительная высадка посадочным способом на аэродром Гостомель и оттуда вход в Киев. Это был вообще единственный план", — сказал главный разведчик Минобороны.

О неотвратимости войны с рф

"Тут надо разбирать, когда россия начала готовиться к таким действиям. А это 2007 год. Активно россия начала готовиться к агрессии с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным моментом. А дальше вы видели, как все двигалось", — заявил Буданов.

Боится ли Буданов "охоты" со стороны рф

Самая высокая оценка любого профессионала специальной деятельности, скажем так, – это признание врага. б", – отметил Буданов.

Почему разведчика манит Севастополь

"Севастополь. Однозначно Севастополь будет самым первым. Это мой, считаю, родной город. Я родился в Киеве, однако все мое детство прошло там ", — отметил он.

Чего боится путин

"Он не доверяет своему окружению, он боится внутреннего переворота. Он боится потерять силу, что так же приведет к перевороту. Он боится, что его кто-то отравит. С этим связаны все его основные страхи", — считает глава ГУР МО.

Сколько агентов ГУР в россии

Буданов признался, что наших агентов на территории России "не так много", но достаточно.

"Откровенно скажу, не так и много. Хотелось бы больше…но достаточно", — сказал разведчик.

Буданов рассказал, что у него вызывало слезы во время войны

"Трудно отправлять боевые подразделения на задачи, четко понимая, что, мягко говоря, не все вернутся точно. Но ведь мы должны уничтожить противника и вернуть обратно свое государство. Государство – это и территория, в том числе. Для этого нужно иногда принимать решения, которые понесут за собой потери», — заявил Буданов.

К чему готовиться после победы

"День Победы — он будет. Да, он у нас будет четко очерчен, когда мы все это вернем, а дальше пойдет достаточно тяжелая работа", — считает начальник ГУР, объяснив, что речь идет о реинтеграции территорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных мыслях, которые высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью известному американскому изданию ABC News.