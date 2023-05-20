Война началась не в 2014 году: Буданов открыл, когда россия начала готовить нападение на Украину

Враг начал подготовку к нападению в те времена, когда на всех уровнях звучали слова о "народах-братьях"

Несмотря на то, что для многих украинцев война стала реальностью 24 февраля 2022, враждебная россия начала активно готовиться к ней в 2007 году, когда на всех уровнях звучали слова о "нерушимой дружбе" между "братскими народами". А семь лет спустя — в 2014 году — россияне воспользовались удобным моментом для захвата украинского Крыма.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Разведчик".

"Тут надо разбирать, когда россия начала готовиться к таким действиям. А это 2007 год. Активно россия начала готовиться к агрессии с 2007 года. В 2014 году они воспользовались удобным моментом. А дальше вы видели, как все двигалось", — заявил он.

Буданов подчеркнул, что если бы не было событий 2014 года, то в отношениях между государствами ничего не изменилось бы.

"Война между нами была неизбежна. Мы точно знаем, что с 2007 года они начали готовиться, в наших архивах это отчетливо видно ", — добавил он.

Начать же полномасштабное вторжение в Украину в кремле собиралось в марте 2021 года.

"Их планы были разоблачены, тогда было принято решение обнародовать все эти материалы и понимание иностранным партнерам и с их помощью дипломатически этому помешать. В принципе, это получилось. Но их войска так и не покинули места, где начали сосредотачиваться как раз в период между февралем и мартом 2021 года", — рассказал начальник ГУР Минобороны.

Напомним, что Кирилл Буданов также рассказал, что во время вторжения в Украину враг не рассчитывал на сопротивление и считал, что его войска смогут "заходить колоннами" в Киев. И только успешные действия ВСУ, разрушивших взлетную полосу в аэродроме в Гостомеле, помешали преступным планам россии.