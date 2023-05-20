Війна розпочалася не 2014 року: Буданов відкрив, коли росія почала готувати напад на Україну

Ворог почав підготовку до нападу в ті часи, коли на всіх рівнях звучали слова про "народи-брати"

Незважаючи на те, що для багатьох українців війна стала реальністю 24 лютого 2022 року, ворожа росія почала активно готуватися до неї у 2007 році, коли на всіх рівнях лунали слова про "непорушну дружбу" між "братерськими народами". А через сім років — у 2014 році — росіяни скористалися зручним моментом для захоплення українського Криму.

Про це глава Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у рамках проекту "Рік. За кадром. Розвідник".

"Тут треба розбирати, коли росія почала готувати до таких дій. А це 2007 рік. Активно Росія почала готуватися до агресії з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним моментом. А далі ви бачили, як усе рухалося", — заявив він.

Буданов підкреслив, що якби не було подій 2014 року, то у відношенні між державами нічого б не змінилося.

"Війна між нами була неминучою. Ми точно знаємо, що з 2007 року вони почали готуватися, у наших архівах це чітко видно", — додав він.

Розпочати ж повномасштабне вторгнення в Україну в кремлі збиралися в березні 2021 року.

"Їхні плани були викриті, тоді було прийнято рішення оприлюднити всі ці матеріали і розуміння іноземним партнерам та з їхньою допомогою дипломатично цьому завадити. В принципі, це вийшло. Але їхні війська так і не покинули місця, де почали зосереджуватись якраз в період між лютим та березнем до квітня 2021 року", — розповів начальник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що Кирило Буданов також розповів про те, що під час вторгнення в Україну ворог не розраховував на спротив і вважав, що його війська зможуть "заходити колонами" в Київ. І лише успішні дії ЗСУ, які зруйнували злітну смугу в аеродромі в Гостомелі завадили злочинним планам росії.