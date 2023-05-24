путин первый в списке на ликвидацию: в ГУР назвали еще несколько имен "приговоренных"

В ГУР рассказали, кто из россиян попал в "расстрельный список"

В Украинской разведке признали, что намерены ликвидировать российского диктатора владимира путина, главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина и ряд других лиц.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt.

Отвечая на вопрос о том, что в ГУР планируют делать с пригожиным, Скибицкий кратко ответил, что разведчики пытаются ликвидировать главаря российских наемников.

При этом он также добавил, что такие же планы существуют и относительно российского диктатора.

"Потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия", — сказал Скибицкий.

Представитель разведки добавил, что путин видит, что украинцы подбираются все ближе к нему, однако все еще больше боится быть убитым своими же.

Представитель ГУР также назвал имена и других лиц, которые подлежат ликвидации, к ним относятся министр обороны рф сергей шойгу, глава генштаба валерий герасимов, глава Чечни рамзан кадыров, командующий вторжением сергей суровикин и другие командиры, которые руководили или руководят оккупационными войсками.

Также в "расстрельном списке" находятся лица, которые занимались производством оружия и финансированием их закупок для российской армии.

Как сообщалось ранее, глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что больше всего путин боится дворцового переворота, поскольку это может привести к его смерти.