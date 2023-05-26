Залужний знову з’явився на людях: опубліковано фото

Головком ЗСУ наніс черговий удар по роспропаганді своїм виходом в світ

Валерій Залужний, відео з яким 25 травня з’явилось у мережі, відвідав захід ВМС України. Цим він ще раз розвінчав міфи російської пропаганди, яка за поточний місяць кілька разів "вбивала" його та "ранила" у своїх зведеннях, посилаючись на нібито надійні джерела.

Фото поділився у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Він пожартував з кремлівських пропагандистів і заявив, що на фото не справжній Залужний, а його двійник.

Так, сьогодні, 26 травня, головком ЗСУ Валерій Залужний був присутній на церемонії прийняття до складу ВМС України нового катера типу "Гюрза" під назвою "Буча". Разом із ним на заході був присутній головнокомандувач ВМСУ Олексій Неїжпапа та інші військовослужбовці. Олександр Коваленко пожартував, що це не справжній Головнокомандувач ЗСУ, адже його місяць тому викрали міфічні божества. Більше того, президент України Володимир Зеленський також не справжній.

"Сьогодні в ході прийняття до складу ВМСУ МБАК типу "Гюрза" під назвою "Буча", була помічена людина, схожа на Валерія Залужного! Не вірте, це двійник! Справжнього Залужного місяць тому викрали анунаки, за вказівкою рептилоїдів в оточенні Зеленського, який насправді клон", — написав Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Валерій Залужний з початку травня не з'являвся на публіці і навіть відмовився від відеозустріч з начальниками НАТО. З огляду на це російські пропагандисти почали розганяти інформацію про ліквідацію Залужного та інших воєначальників. Заступник голови Міноборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію і заявила, що всі командири живі, але це не заважало розпропаганді вигадувати нові фейки про Залужне, посилаючись на нібито достовірні джерела у військових колах.