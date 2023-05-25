Удар по російських фейках: відео із Залужним виклав відомий військовий

Валерій Залужний одним відео розбив усю російську пропаганду, яка за місяць "вбила" його не один десяток разів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про поранення та навіть ліквідацію якого активно заявляла російська пропаганда, вперше за майже місяць з’явився на публіці. Він передав привіт українцям і підбадьорив їх заявою про перемогу.

Відео із Залужним опублікував відомий журналіст та полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". На кадрах цілком собі живий і навіть бадьорий Залужний із посмішкою помахав у камеру зі свого робочого місця.

На початку травня російські воєнкори та пропагандисти почали розганяти інформацію про нібито ліквідацію кількох командувачів ЗСУ, у тому числі і про Валерія Залужного. Причиною стало те, що головком довго не з'являвся на публіці, а потім взагалі відмовився від відеозустрічі з начальниками НАТО. Після цього кремлівські пропагандисти зробили геніальний висновок щодо його ліквідації. Усього за травень росЗМІ "вбили" трьох командувачів: командувача сухопутних військ ЗСУ Сирського, голову ТрО Танцюру та головкома Залужного. Але заступник Міноборони Ганна Маляр заявила, що всі вони живі.

А вчора, 24 травня, відомий пропагандистський канал новин "РИА Новости" взагалі заявив, що Залужному після поранення зробили трепанацію черепа і він більше не зможе виконувати свої обов'язки.

Але "Штірліц" опубліковав відео, на якому присутній Залужний. Журналіст навмисно проговорив дату 25 травня, щоб пропагандисти не змогли в черговий раз перекрутити інформацію і заявити, що відео старе або фекове. На кадрах головком виглядить бадьорим та без помітних ознак поранення чи іншого недугу.

"Щиро дякую всім українцям. Разом обов'язково переможемо і не тільки сьогодні — завжди. Дякую всім", — сказав Валерій Залужний із посмішкою на камеру.

Також "Телеграф" розповідав, що на тлі чуток про таємниче зникнення Валерій Залужний відвідав весілля українця. Чоловік опублікував у соцмережі фото з церемонії, де особисто був присутній головком ЗСУ, але уточнювати дату церемонії не став.