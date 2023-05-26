ЗСУ утримують позиції та мають успіхи у контрнаступі: свіжі карти боїв

Українські військові продовжують упевнено тримати лінію фронту

Українські військові продовжують давати впевнену відсіч ворогові на всіх напрямках, домагаючись успіху в контрнаступі.

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), ворог безуспішно намагався наступати у Луганській, Харківській та Донецькій областях, тоді як на Півдні нашої країни він продовжує тактику масованих обстрілів.

За інформацією Генштабу, всього за минулу добу противник завдав 4 ракетних ударів. З установки С-300 ворог вдарив по греблі в районі Карлівки Донецької області, через що виникла велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що знаходяться поруч. Минулої доби противник здійснив 55 авіаційних ударів і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Бої у Харківській та Луганській областях

Тут минулої доби зафіксовано спроби атак ворога в районі Масютівки на Харківщині та Білогорівки Луганської області.

Бої у Харківській та Луганській областях

Натомість українські військові змогли вибити ворога з позицій у районі Спірного.

Бої у Донецькій області

Ворог не залишає спроб атакувати в напрямку Бахмута та Івановського, але за минулу добу успіхів у противника не було.

Бої у Донецькій області

Вдень 25 травня ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив про початок виведення найманців із Бахмута. За його словами, місто вони залишать до 1 червня.

Бої за Бахмут

Російські джерела пишуть, що важкі бої продовжуються на флангах Бахмута, ворог також намагається захопити Іванівське та Хромове.

Ситуація на Півдні України

Російські блогери повідомляли про ліквідацію ЗСУ свого штурмовика Су-25 у Запорізькій області. Точне місце інциденту невідоме.

Ситуація у Запорізькій області

Була інформація за минулу добу про пожежу в районі аеродрому у Мелітополі, а також про масований удар безпілотників у Криму.

Водночас, ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Півдні України авіаційними бомбами ФАБ-500. Відомо про два такі удари в районі Берислава на Херсонщині.

Ситуація у Херсонській області

Як раніше розповідав "Телеграф", президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що анонсований контрнаступ ЗСУ — це дезінформація.