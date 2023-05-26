ЗСУ утримують позиції та мають успіхи у контрнаступі: свіжі карти боїв
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Українські військові продовжують упевнено тримати лінію фронту
Українські військові продовжують давати впевнену відсіч ворогові на всіх напрямках, домагаючись успіху в контрнаступі.
Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), ворог безуспішно намагався наступати у Луганській, Харківській та Донецькій областях, тоді як на Півдні нашої країни він продовжує тактику масованих обстрілів.
За інформацією Генштабу, всього за минулу добу противник завдав 4 ракетних ударів. З установки С-300 ворог вдарив по греблі в районі Карлівки Донецької області, через що виникла велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що знаходяться поруч. Минулої доби противник здійснив 55 авіаційних ударів і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Бої у Харківській та Луганській областях
Тут минулої доби зафіксовано спроби атак ворога в районі Масютівки на Харківщині та Білогорівки Луганської області.
Натомість українські військові змогли вибити ворога з позицій у районі Спірного.
Бої у Донецькій області
Ворог не залишає спроб атакувати в напрямку Бахмута та Івановського, але за минулу добу успіхів у противника не було.
Вдень 25 травня ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив про початок виведення найманців із Бахмута. За його словами, місто вони залишать до 1 червня.
Російські джерела пишуть, що важкі бої продовжуються на флангах Бахмута, ворог також намагається захопити Іванівське та Хромове.
Ситуація на Півдні України
Російські блогери повідомляли про ліквідацію ЗСУ свого штурмовика Су-25 у Запорізькій області. Точне місце інциденту невідоме.
Була інформація за минулу добу про пожежу в районі аеродрому у Мелітополі, а також про масований удар безпілотників у Криму.
Водночас, ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Півдні України авіаційними бомбами ФАБ-500. Відомо про два такі удари в районі Берислава на Херсонщині.
Як раніше розповідав "Телеграф", президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що анонсований контрнаступ ЗСУ — це дезінформація.