Війна — день 456: окупанти сповільнилися під Бахмутом і продовжують обстріл України

Оперативно про головне 25 травня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 456 днів. Противник продовжує проводити атаки на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, хоча загалом інтенсивність бойових дій трохи знизилася. Ситуація в Бахмуті залишається під контролем ЗСУ, які змогли просунутися на флангах, чим змусили окупантів зайнятися посиленням своїх позицій на околицях і послабити тиск у самому місті.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Дізнатися про головні події 22 травня можна у публікації: Війна — день 453: ЗСУ оточують Бахмут, а окупанти намагаються остаточно захопити місто

З даними за 23 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 454: ЗСУ досягли переваги під Бахмутом, а окупанти не припиняють обстрілу

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 455: нещадні обстріли Бахмута, суєта у Білгородській області