Серія пожеж у росії триває: під Москвою горить ринок, а в самій столиці "задиміла" будівля міноборони (фото, відео)

Про постраждалих наразі не повідомлялося

У росії триває парад пожеж незрозумілого походження. У ніч на 25 травня великий спалах трапився в підмосковному Одінцово, а в самій Москві щось незрозуміле сталося в будівлі міністерства оборони.

За даними місцевих telegram-каналів, пожежа в Одінцово сталася на будівельному ринку в одному з павільйонів з будматеріалами.

Вогонь швидко перекинувся на сусідні магазини, через що площа займання розкинулася на 1200 квадратних метрів. Що стало причиною займання поки не повідомляється.

Судячи зі знімків і відео з місця пригоди, дим від пожежі видно здалеку, проте про постраждалих інформації поки не надходило.

Тим часом мешканці Москви повідомили, що в будівлі міністерства оборони сталося задимлення. Більш детальної інформації про те, що там відбувається не надходило, проте москвичі поскаржилися на їдкий запах горілого пластику.

Як повідомлялося раніше, у російському місті Курськ днями сталася пожежа на завод тракторних запчастин. У той же день масштабний спалах відбувся і в Брянській області, на території кришталевого заводу в місті Дятьково.