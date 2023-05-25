Серия пожаров в россии продолжается: под Москвой горит рынок, а в самой столице "задымило" здание минобороны (фото, видео)

О пострадавших пока не сообщалось

В россии продолжается парад пожаров непонятного происхождения. В ночь на 25 мая крупное возгорание случилось в подмосковном Одинцово, а в самой Москве что-то непонятное произошло в здании министерства обороны.

Согласно данным местных telegram-каналов, пожар в Одинцово случился на строительном рынке в одном из павильонов со стройматериалами.

Огонь быстро перекинулся на соседние магазины, из-за чего площадь возгорания раскинулась на 1200 квадратных метров. Что стало причиной возгорания пока не сообщается.

Судя по снимкам и видео с места происшествия дым от пожара виден издалека, однако о пострадавших информации пока не поступало.

Тем временем жители Москвы сообщили о том, что в здании министерства обороны произошло задымление. Более детальной информации о том, что там происходит не поступало, однако москвичи пожаловались на едкий запах горящего пластика.

Как сообщалось ранее, в российском городе Курск на днях произошел пожар на завод тракторных запчастей. В тот же день масштабное возгорание произошло и в Брянской области, на территории хрустального завода в городе Дятьково.