Удар безпілотниками по кремлю: у США розповіли, хто може стояти за атакою

У США не думають, що про атаку знало керівництво України

У США схильні вважати, що за ударом безпілотників по кремлю стоять українські підрозділи, проте там не думають, що керівництво України могло знати про цю акцію.

Як повідомляє New York Times з посиланням на неназваних посадових осіб, у Вашингтоні вважають, що удар був організований одним зі спеціальних військових чи розвідувальних підрозділів України.

При цьому в США не знають, який саме підрозділ причетний до атаки, як і неясно, чи були проінформовані про це на Банковій.

Попередня оцінка базується на перехоплених розмовах російських чиновників, а також на заявах деяких українських офіційних осіб, які висловлювали припущення, що до атаки причетна Україна.

Водночас американські розвідники вважають дуже низькою ймовірність того, що наказ ударити по кремлю надійшов від українського уряду.

Видання повідомляє, що спецслужби США зазначають, що скоріше за все Україна має мережу підрозділів, які проводять операції як у росії, так і за її межами. При цьому частина їх може виконуватися практично без погодження з адміністрацією Володимира Зеленського.

Як повідомлялося раніше, атака сталася в ніч на 3 травня, два безпілотники з перервою в 10 хвилин вибухнули над Сенатським палацом і кремлем, обійшлося без загиблих та руйнувань.

Після того, як у росії піднялася істерика з цього приводу, спікер Зеленського заявив, що Україна не причетна до цих ударів.