Удар беспилотниками по кремлю: в США рассказали, кто может стоять за атакой

В США не думают, что об атаке знало руководство Украины

В США склонны считать, что за ударом беспилотников по кремлю стоят украинские подразделения, однако там не думают, что руководство Украины могло знать об этой акции.

Как сообщает New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц, в Вашингтоне считают, что удар был организован одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины.

При этом в США не знают, какое именно подразделение причастно к атаке, как и неясно были ли проинформированы об этом на Банковой.

Предварительная оценка базируется на перехваченных разговорах российских чиновников, а также некоторых украинских официальных лиц, высказывавших предположение, что к атаке причастна Украина.

В то же время американские разведчики считают очень низкой вероятность того, что приказ ударить по кремлю поступил от украинского правительства.

Издание сообщает, что спецслужбы США отмечают, что скорее всего у Украины есть сеть подразделений, которые проводят операции как в россии, так и за ее пределами. При этом часть из них может выполняться практически без согласования с администрацией Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, атака произошла в ночь на 3 мая, два беспилотника с перерывом в 10 минут взорвались над Сенатским дворцом и кремлем, обошлось без погибших и разрушений.

После того как в россии поднялась истерика по этому поводу, спикер Зеленского заявил, что Украина не причастна к этим ударам.