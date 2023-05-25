Гучно було від Львова до Харкова: Україна вночі зазнала нового масованого удару (відео)

Україну знову масовано атакували, але сили ППО не залишили шансів ворожим дронам

У ніч проти 25 травня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе та ракетами. Зокрема, вибухи чули мешканці Київської, Одеської, Харківської, Чернівецької, Миколаївської, Львівської та Хмельницької областей.

"Телеграф" зібрав усі подробиці нічних подій в Україні.

Як повідомили у КМДА, столиця зазнала 12-ї повітряної атаки з початку місяця.

"Противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу в кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія кремля намагається досягти поставлених цілей, у тому числі і виснажити нашу ППО.

Українські янголи неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони", — розповів про ситуацію начальник КМДА Сергій Попко.

Керівник Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк під ранок повідомив, що у небі над областю було збито ворожого безпілотника. Інших подробиць від нього не було.

Також під час атаки дронів по Україні ворог вдарив ракетами по Харкову, про що повідомила місцева влада.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!" – написав голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Крім того, протягом нічної повітряної атаки сили ППО збили три дрони-камікадзе над Миколаївською областю та ще один над Одеською.

Також у мережі писали, що вибухи чули у Львівській та Хмельницькій областях, проте поки що офіційної інформації від місцевої влади не надходило.

Раніше "Телеграф" писав про те, що рано-вранці атака невідомими дронами була здійснена на тимчасово окупований Крим.