Є чіткі правила: очільник МВС Клименко розповів, чи готові українці до вільного обігу зброї

Контроль за обігом потрібен із різних причин

На руках в громадян України чимало зброї, боєприпасі та навіть військової техніки. З них багато — офіційно не зареєстровані.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю "РБК-Україна" наголошує, що зброя, яка потрапила до українців за час російської навали не є їхньою власністю, тому її пропонують зареєструвати та зберігати до кінця воєнного стану. Це може знадобитися "щоб зустріти ворога, якщо він піде десь на прикордонні території".

Вже після закінчення війни так зброю треба буде здати державі. Та зброя, що зареєстрована офіційно лишається в громадян. Клименко наголосив, що будуть правила як зброя, що зараз на руках та потрапила до людей під час війни буде здаватися до дозвільної системи чи військових формувань, або як її реєструватимуть.

Контроль має бути, підкреслив очільник міністерства. Зазначивши що потрібно знати не тільки скільки зброї на руках, а я в якому вона стані і де може бути використана — має бути реєстр зброї. Ці правила мають бути прописані і в цьому напрямку спільно працюють Кабмін, нардепи, Офіс президента.

Українці готові вільно мати зброю, але після відповідного навчання, вміння безпечно поводитися. Адже у людей дома діти, подружжя. Ця ситуація реальна, вважає Клименко, але уточнює: "Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї і тренування з такою зброєю, наприклад, тир, де буде зберігатися ваша вогнепальна зброя, тоді так".

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що у колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, який загинув при падінні гелікоптера, було чітке бачення чи можуть українці мати вдома зброю. Він вважав, що основний тест українці вже склали.