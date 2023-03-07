Загибель керівництва МВС у Броварах: які версії залишились у слідства

Правоохоронці провели низку необхідних експертиз, у тому числі із залученням французьких фахівців

Розслідування страшної авіакатастрофи в Броварах під Києвом, в якій загинули голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, триває. Наразі слідство має три основні версії цієї трагічної події.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів Укрінформу.

За його словами, розслідуванням у цій справі займається Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань – під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. Правоохоронці провели низку необхідних експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, фахівців. Тепер слід очікувати на їхні результати.

Клименко підкреслив, що сьогодні слідство має три основні й робочі версії того, що сталося. Раніше їх уже озвучували у Службі безпеки України:

технічна несправність;

порушення правил польоту (той ранок був досить туманним у Броварах);

диверсія та навмисна поломка літака.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що зараз триває перевірка вертольотів, насамперед моделі Airbus 225, які використовує Міністерство внутрішніх справ.

"Це стосується всіх ланок їх використання — від ремонту та обслуговування до надання передпольотних завдань і, звичайно, роботи та підготовки екіпажів", — сказав Клименко.

Він додав, що саме міністр внутрішніх справ приймає рішення про використання того чи іншого вертольота чи літака і надалі він, звісно, не підписуватиме жодного подібного документа, якщо раптом це порушуватиме заходи безпеки.

"Тому поки йдуть бойові дії, ми пересуватимемося автотранспортом, залізничним транспортом. Вважаю, що цього буде достатньо, щоб уникнути загрози та зробити відповідні висновки після цієї авіакатастрофи. Думаю, що після завершення розслідування буде вжито додаткових заходів, які будуть спрямовані на безпеку керівників всіх рівнів, і не лише Міністерства внутрішніх справ", — підсумував Клименко.

Нагадаємо, що місцеві жителі розповіли кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову, як упав вертоліт у Броварах. За їхніми словами, звуки падіння пролунали чи не на все місто.