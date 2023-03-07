Гибель руководства МВД в Броварах: какие версии остались у следствия

Правоохранители провели ряд необходимых экспертиз, в том числе с привлечением французских специалистов

Расследование страшной авиакатастрофы в Броварах под Киевом, в которой погибли глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, продолжается. На данный момент у следствия есть три основные версии этого трагического происшествия.

Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал Укринформу.

По его словам, расследованием в данном деле занимается Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований – под процессуальным руководством Офиса генпрокурора. Правоохранители провели ряд необходимых экспертиз, в том числе с привлечением иностранных, прежде всего французских, специалистов. Теперь следует ожидать их результатов.

Клименко подчеркнул, что на сегодняшний день у следствия есть три основные и рабочие версии случившегося. Ранее их уже озвучивали в Службе безопасности Украины:

техническая неисправность;

нарушения правил полета (то утро было довольно туманным в Броварах);

диверсия и преднамеренная поломка самолета.

Министр внутренних дел подчеркнул, что сейчас идет проверка вертолетов модели Airbus 225, которые использует Министерство внутренних дел.

"Это касается всех звеньев их использования – от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей", — сказал Клименко.

Он добавил, что именно министр внутренних дел принимает решение об использовании того или иного вертолета или самолета, и в дальнейшем он, разумеется, не будет подписывать ни одного подобного документа, если вдруг это будет нарушать меры безопасности.

"Поэтому пока идут боевые действия, мы будем передвигаться автотранспортом, железнодорожным транспортом. Считаю, что этого будет достаточно, чтобы избежать угрозы и сделать соответствующие выводы после этой авиакатастрофы. Думаю, что после завершения расследования будут приняты дополнительные меры, которые будут направлены на безопасность руководителей всех уровней, и не только Министерства внутренних дел", — подытожил Клименко.

Напомним, что местные жители рассказали корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, как упал вертолет в Броварах. По их словам, звуки падения раздались едва ли не на весь город.