Есть четкие правила: глава МВД Клименко рассказал, готовы ли украинцы к свободному обороту оружия

Контроль за обращением требуется по разным причинам

На руках у граждан Украины немало оружия, боеприпасов и даже военной техники. Из них много – официально не зарегистрированы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина" отмечает, что попавшее к украинцам во время российского нашествия оружие не является их собственностью, поэтому его предлагают зарегистрировать и хранить до конца военного положения. Это может понадобиться "чтобы встретить врага, если он подет где-нибудь на приграничные территории".

Уже после окончания войны так оружие нужно будет сдать государству. Оружие, зарегистрированное официально остается у граждан. Клименко подчеркнул, что будут правила как оружие, которое сейчас на руках и попало к людям во время войны, будет сдаваться в разрешительную систему или военные формирования, или как его будут регистрировать.

Контроль должен быть, подчеркнул глава министерства. Отметив, что нужно знать не только сколько оружия на руках, а я в каком состоянии и где может быть использована — должен быть реестр оружия. Эти правила должны быть прописаны и в этом направлении совместно работают Кабмин, нардепы, офис президента.

Украинцы готовы свободно иметь оружие, но после соответствующего обучения умение безопасно вести себя. Ведь у людей дома дети, супруги. Эта ситуация реальна, считает Клименко, но уточняет: "После того, как мы создадим соответствующие условия для хранения такого оружия и тренировки с таким оружием, например, тир, где будет храниться ваше огнестрельное оружие, тогда да".

Напомним, "Телеграф" сообщал, что у бывшего главы МВД Дениса Монастырского, погибшего при падении вертолета, было четкое видение могут ли украинцы иметь дома оружие. Он считал, что основной тест украинцы уже сдали.