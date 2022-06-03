Глава МВД однозначно высказался об оружии на руках у украинцев

Глава МВД Украины ратует за наличие огнестрельного оружия у украинцев для защиты их домов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский высказал свою позицию в дискуссии касательно того, что делать с разошедшимся по рукам украинцев после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину оружием.

Свое мнение он озвучил в эфире всеукраинского телемарафона 2 июня.

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"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев", — отметил он.

По словам министра, спустя сто дней сопротивления широкомасштабной российской вооруженной агрессии, "можем сказать, что этот экзамен сдан".

Монастырский добавил, что ныне большинство владельцев оружия находятся на фронте и защищают Украину.

"Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", — подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщалось, только в первые дни войны в одной лишь столице Украины желающим встать в ряды теробороны раздали десятки тысяч стволов, а впоследствии это число значительно выросло.

В 20-х числах апреля бойцов теробороны в ряде областей страны призвали сдать оружие в места его хранения.